Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області фінансується міжнародними партнерами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується через ініціативи БФ «Карітас», які спрямовані на підтримку літніх людей та вразливих домогосподарств у регіоні, передає Politeka.

Програма охоплює кілька напрямків: від відновлення пошкодженого житла до соціального догляду за людьми похилого віку. Особливу увагу приділяють мешканцям Харкова та Ізюма, чиї оселі постраждали, але залишаються придатними для проживання.

У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» проводять ремонт дахів, стін, стель, вікон і дверей. Мета — забезпечити безпечні та придатні умови для життя людей, які не можуть самостійно відновити помешкання.

Отримати підтримку можуть громадяни віком 60+, люди з інвалідністю, тяжкохворі, самотні батьки, опікуни, багатодітні родини, вагітні жінки та сім’ї з малими дітьми. Допомога надається у вигляді фінансування ремонтів або через організацію робіт підрядними службами.

Окремий компонент програми передбачає догляд на дому. Соціальні працівники відвідують підопічних, допомагають у побутових справах і стежать за станом здоров’я, забезпечуючи регулярну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області фінансується міжнародними партнерами, що дає змогу розширювати обсяг підтримки та впроваджувати додаткові соціальні послуги.

Такі ініціативи сприяють підвищенню рівня безпеки та стабільності в громадах, забезпечуючи літнім людям не лише матеріальну підтримку, а й постійний соціальний супровід.

Джерело: Карітас

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