Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна й іншим соціально вразливим категоріям населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області продовжує надаватися в межах програми благодійного фонду «Карітас», яка допомагає відновити житло, пошкоджене внаслідок бойових дій, пише Politeka.net.

Ініціатива спрямована на власників квартир і приватних будинків, чиє майно зазнало часткових руйнувань. Однією з головних умов участі є можливість відремонтувати оселю без проведення повної реконструкції.

У межах проєкту передбачено виконання дрібних і середніх ремонтних робіт. Зокрема, програма дозволяє замінити вікна та двері, відновити покрівлю, усунути пошкодження стін, а також провести інші роботи, необхідні для безпечного проживання.

Водночас гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна й іншим соціально вразливим категоріям населення. Подати заявку можуть люди з інвалідністю, багатодітні родини, самотні матері або батьки, вагітні жінки та громадяни, які через складні життєві обставини потребують додаткової підтримки.

Програма передбачає два механізми отримання допомоги. Перший дозволяє заявнику отримати фінансування для самостійної організації ремонту, тоді як другий передбачає виконання всіх необхідних робіт підрядниками, які співпрацюють із благодійним фондом.

Водночас об'єкти, що були повністю зруйновані, не підпадають під дію ініціативи. Пріоритет надають помешканням, які можна відновити у відносно короткі строки та повернути до експлуатації.

Для участі необхідно пройти оцінку технічного стану нерухомості, підтвердити право власності та відповідність встановленим вимогам. Остаточне рішення щодо надання підтримки ухвалюється після перевірки документів і огляду пошкодженого житла.

У благодійному фонді зазначають, що реалізація проєкту залежить від наявного фінансування, безпекової ситуації та кількості отриманих звернень. Саме тому умови участі й географія програми можуть коригуватися відповідно до актуальних потреб громад.

Джерело: Карітас

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