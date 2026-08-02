Доплати для пенсіонерів у Харківській області залежать від кількості дітей та розміру прожиткового мінімуму.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області передбачені для окремих категорій громадян відповідно до чинного законодавства, пише Politeka.net.

Однією з таких форм державної підтримки є надбавка за особливі заслуги перед Україною, яку призначають за визначеними критеріями.

Отримати таку виплату можуть, зокрема, багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку. У Пенсійному фонді пояснюють, що надбавка встановлюється до пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області залежать від кількості дітей та розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, а суму визначають у відсотках від нього.

Для жінок, які виховали п'ятьох дітей, щомісячна надбавка складає 908 гривень. За шістьох передбачено 934 гривні, за сімох — 960, за вісьмох — 986, за дев'ятьох — 1 012, а за десятьох і більше — 1 038 гривень.

Після смерті одержувача частину цієї виплати можуть отримувати непрацездатні члени родини. Якщо право має одна людина, їй призначають 70% від попереднього розміру. За наявності двох або більшої кількості отримувачів підтримка становить 90%.

Окрім цього, українське законодавство передбачає вікові надбавки. Після досягнення 70 років автоматично нараховують 300 гривень, із 75 років — 456 гривень, а після 80-річчя — 570 гривень.

У Пенсійному фонді наголошують, що окреме звернення для оформлення вікової доплати не потрібне. Якщо право виникає посеред місяця, першу суму обчислюють пропорційно кількості днів після дати народження, а подальші виплати здійснюють у повному обсязі.

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