Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна різним категоріям.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області залишається доступною в межах програми відновлення пошкодженого житла, яку реалізує благодійний фонд «Карітас» для мешканців громад, що постраждали внаслідок бойових дій, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на власників будинків і квартир, чиє майно зазнало часткових пошкоджень. За умовами проєкту оселя має підлягати відновленню без проведення капітального будівництва.

Учасники можуть отримати підтримку для виконання дрібних і середніх ремонтних робіт. Програма передбачає заміну вікон та дверей, відновлення покрівлі, ремонт стін, а також усунення інших пошкоджень, які впливають на безпечне проживання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна не лише людям поважного віку. Подати заявку можуть також особи з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі батьки, вагітні жінки та представники інших соціально вразливих категорій.

Проєкт передбачає два формати підтримки. В одному випадку заявники отримують фінансування для самостійного проведення ремонту, в іншому необхідні роботи виконують підрядники, визначені благодійною організацією.

Оселі, які зазнали повного руйнування, до участі не допускаються. Програма розрахована на об'єкти, які можна відновити та повернути до експлуатації.

Подати заявку можна після оцінки технічного стану нерухомості та перевірки відповідності встановленим вимогам. Реалізація ініціативи триватиме залежно від наявності фінансування та потреб громад, які постраждали через війну.

Джерело: Карітас

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