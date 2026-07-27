Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області видають волонтери.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області продовжують видавати в межах гуманітарних програм благодійного фонду «Карітас», спрямованих на підтримку переселенців та інших соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Пріоритет надають людям, які через складні життєві обставини потребують невідкладної підтримки. Насамперед продуктові та гігієнічні набори отримують внутрішньо переміщені особи, які нещодавно оселилися у громадах регіону. Така допомога дозволяє швидше забезпечити найнеобхідніше після переїзду.

Благодійники зазначають, що пакунки покривають базові побутові потреби у перші дні перебування на новому місці. Паралельно фонд реалізує додаткові ініціативи, спрямовані на створення запасів продовольства для подальшої підтримки нужденних.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області доповнюють сезонними проєктами із заготівлі овочів, фруктів і ягід. З вирощеної або переданої сировини готують домашню консервацію, соуси, джеми та іншу натуральну продукцію, яку використовують під час гуманітарних заходів.

Частину готових запасів спрямовують на приготування гарячих обідів для людей, які перебувають у складному матеріальному становищі. Такий підхід допомагає ефективніше використовувати врожай, розширюючи можливості благодійної діяльності та збільшуючи кількість отримувачів підтримки.

До ініціативи можуть долучитися всі охочі. Волонтери приймають сезонні овочі, фрукти, ягоди, а також благодійні внески, які використовують для закупівлі банок, кришок, спецій, пакувальних матеріалів й інших необхідних речей для заготівлі продукції.

Представники фонду наголошують, що навіть невеликий внесок допомагає забезпечити людей якісним харчуванням. Завдяки спільній роботі благодійників, волонтерів і небайдужих мешканців вдається підтримувати сім'ї, які опинилися у непростих життєвих умовах.

Дізнатися актуальну інформацію щодо отримання допомоги, участі у гуманітарних проєктах або графіка видачі можна безпосередньо у представників організації. Усі новини, зміни та оголошення публікуватимуться на офіційних інформаційних ресурсах фонду.

Джерело: Карітас

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