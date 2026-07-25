Доплати для пенсіонерів у Харківській області визначають залежно від вікової категорії.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області передбачені для громадян, які досягли визначеного законом віку та відповідають установленим умовам, повідомляє видання Politeka.net.

Щомісячне підвищення призначають лише окремим категоріям отримувачів пенсій.

У Пенсійному фонді повідомили, що право на таку виплату мають люди, які отримують пенсію за віком і вже відсвяткували 70-річчя. Водночас загальний розмір пенсійного забезпечення разом з усіма надбавками не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Саме цей граничний показник діє з 1 січня 2026 року.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області визначають залежно від вікової категорії. Для громадян віком від 70 до 74 років передбачено 300 гривень на місяць, від 75 до 79 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень.

У відомстві звертають увагу, що перше нарахування здійснюють не за повний місяць. Виплату призначають із дня, коли людина досягає відповідного віку.

Якщо день народження припадає на перше число місяця, отримувачу одразу нараховують повну суму. В інших випадках кошти за перший період розраховують пропорційно кількості днів до завершення місяця.

Після переходу до наступної вікової групи розмір щомісячної надбавки автоматично збільшується. Наприклад, після досягнення 75 років до вже призначених 300 гривень додають ще 156, тому загальна сума становить 456 гривень.

У Пенсійному фонді також зазначили, що за умови виконання всіх вимог окремо звертатися для перерахунку не потрібно. Оновлення розміру виплати здійснюють автоматично.

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