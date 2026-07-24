У Пенсійному фонді України розповіли, які доплати для пенсіонерів можна отримати у Полтавській області.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області доступні для тих українців, які досягли визначеного законом віку та відповідають встановленим умовам, пише Politeka.net.

Розмір щомісячної надбавки залежить від віку пенсіонера. Так, громадянам віком від 70 до 74 років призначають 300 гривень, особам від 75 до 79 років — 456 гривень, а пенсіонерам, які досягли 80 років і більше, виплачують 570 гривень.

Як пояснили у ПФУ, водночас українці віком від 60 до 69 років права на таку вікову доплату не мають.

У Пенсійному фонді звертають увагу, що доплати для пенсіонерів у Полтавській області призначають не з початку місяця, а з дня народження пенсіонера. Саме тому в перший місяць після досягнення відповідного віку сума виплати може бути меншою.

Наприклад, якщо людина народилася 1 числа, вона отримає повний розмір доплати разом із пенсією за цей місяць. Якщо ж день народження припадає, скажімо, на 20 число, надбавку нарахують лише за дні після досягнення відповідного віку.

Оформлювати вікову доплату самостійно не потрібно — вона призначається автоматично. Проте існує важлива умова: загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

У ПФУ також пояснили особливості переходу до наступної вікової категорії. Після досягнення 75 років пенсіонеру не призначають нову виплату в повному розмірі 456 грн, а лише донараховують різницю між вже отримуваною надбавкою та новим розміром.

Тобто, якщо людина вже отримувала 300 гривень після 70-річчя, після досягнення 75-ти їй додатково нарахують 156 грн, щоб загальна сума вікової доплати становила 456 гривень. Аналогічний принцип застосовується і під час переходу до наступної вікової категорії.

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