Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові можна отримати й у благодійній їдальні.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові продовжують надавати в межах благодійного проєкту «Кухня Доброти», який реалізує фонд «Червона Калина Харків», повідомляє Politeka.net.

Ініціатива спрямована на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Допомогу отримують місцеві жителі, внутрішньо переміщені особи, пацієнти лікарень, вихованці інтернатних закладів та інші категорії, які потребують підтримки.

Щодня команда кухарів готує гарячі обіди, після чого готові страви доставляють до визначених пунктів видачі. Такий формат дозволяє оперативно забезпечувати харчуванням тих, хто цього найбільше потребує.

Окрему увагу приділяють випічці. Пиріжки з різними начинками користуються значним попитом завдяки зручному пакуванню та можливості довше зберігати свіжість. Їх передають також до медичних установ і людям, які тимчасово залишилися без власного житла.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові можна отримати й у благодійній їдальні. Відвідувачам пропонують комплексний обід, до якого входять перша страва, основна, салат і напій.

Роботу проєкту забезпечують волонтери, партнери та благодійники. Вони допомагають із постачанням харчів, обладнання й інших необхідних матеріалів, що дає змогу щодня готувати сотні порцій.

Організатори зазначають, що «Кухня Доброти» працює без перерв і залишається важливою складовою гуманітарної підтримки міста. Завдяки спільним зусиллям вдається регулярно забезпечувати гарячим харчуванням людей, які опинилися у складній ситуації.

Представники фонду рекомендують заздалегідь уточнювати актуальний графік роботи та умови отримання допомоги безпосередньо у координаторів ініціативи.

Джерело: chervona-kalyna

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Харківській області: як саме зросли ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит овочів в Харківській області: які саме труднощі зʼявилися.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога понад 1000 грн щомісяця: хто з пенсіонерів може отримувати виплати у Харківській області.