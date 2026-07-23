Доплати для пенсіонерів у Полтавській області залежать від кількості дітей та розраховуються у відсотках від прожиткового мінімуму.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області можуть оформити окремі категорії громадян, які мають особливі заслуги перед державою, повідомляє Politeka.net.

Однією з підстав для призначення щомісячної надбавки є виховання п'ятьох або більше дітей.

У Пенсійному фонді нагадали, що спеціальної пенсії для багатодітних матерів законодавство не передбачає. Водночас жінки мають право на додаткову виплату, якщо виховали дітей до шестирічного віку. Таке правило поширюється й на тих, хто офіційно усиновив дитину.

У визначених законом випадках отримувачем коштів може стати батько. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно виховував дітей.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області залежать від кількості дітей та розраховуються у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році розміри виплат становлять: за п'ятьох дітей — 908,25 гривні, за шістьох — 934,20 гривні, за сімох — 960,15 гривні, за вісьмох — 986,10 гривні, за дев'ятьох — 1 012,05 гривні, а за десятьох і більше — 1 038 гривень.

Для оформлення надбавки необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою та пакетом документів. Автоматичне призначення цієї виплати не передбачене.

Законодавство також гарантує збереження частини коштів для непрацездатних членів родини після смерті одержувача. Якщо право має одна особа, їй виплачують 70% від належної суми, а коли таких людей двоє або більше — 90%.

У Пенсійному фонді радять завчасно перевірити наявність усіх необхідних документів. Це допоможе уникнути затримок під час розгляду заяви та призначення виплати.

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