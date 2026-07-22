Грошова допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення доступна в Полтавській області.

До Дня Незалежності України у 2026 році окремі категорії громадян, в тому числі пенсіонери, отримають грошову допомогу в Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Одноразові виплати традиційно призначені ветеранам, постраждалим від нацистських переслідувань, членам сімей загиблих захисників та іншим громадянам, які мають право на державну соціальну підтримку.

Як повідомили у ПФУ, відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив 13 травня 2026 року. Розмір допомоги залежить від статусу отримувача. Так, особам з інвалідністю внаслідок війни, а також колишнім малолітнім в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнано особами з інвалідністю, виплатять:

особам з інвалідністю І групи — 3 100 гривень;

ІІ групи — 2 900 гривень;

ІІІ групи — 2 700 гривень.

Крім того, 3 100 гривень отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Разову виплату у 1 000 гривень передбачено для:

учасників бойових дій;

постраждалих учасників Революції Гідності;

колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання;

дітей, які народилися в місцях примусового тримання їхніх батьків.

Допомогу у розмірі 650 грн призначать членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, сімей полеглих Захисників і Захисниць України, а також дружинам чи чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, якщо вони не уклали повторний шлюб.

Ще 450 грн виплатять учасникам війни, колишнім в'язням концтаборів і гетто, громадянам, яких під час Другої світової війни примусово вивезли на роботи, а також дітям партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з нацистським режимом у тилу ворога.

У Пенсійному фонді пояснили, що пенсіонерам в Полтавській області, які мають право на таку грошову допомогу, кошти будуть перераховані автоматично у серпні разом із пенсійною виплатою. Додатково звертатися до органів Пенсійного фонду для оформлення допомоги не потрібно.

Для військовослужбовців виплату здійснюватимуть за місцем проходження служби. Кошти перераховуватимуть військові частини або інші роботодавці після подання відповідної заявки на фінансування до Пенсійного фонду України.

Водночас громадяни, які не є пенсіонерами та не проходять військову службу, повинні самостійно звернутися для призначення допомоги. Подати заяву можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі, надіслати документи поштою до територіального органу ПФУ чи скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України, підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом.

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