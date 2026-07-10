Грошова допомога для пенсіонерів в Полтавській області може бути призначена при дотриманні умов.

Пенсіонерам в Полтавській області, які досягли 80-річного віку, нагадали про можливість оформлення грошової допомоги на догляд, пише видання Politeka.net.

Водночас сам по собі вік не є підставою для автоматичного призначення такої виплати, адже під час розгляду заяви враховується низка додаткових обставин.

Під час ухвалення рішення органи соціального захисту оцінюють не лише стан здоров'я літньої людини, а й можливість отримання допомоги від близьких родичів.

Саме тому перед початком оформлення документів фахівці рекомендують звернутися за консультацією до управління соціального захисту населення, Центру надання адміністративних послуг або представників місцевої громади. Там можуть пояснити, чи відповідає заявник встановленим критеріям, а також надати перелік документів, необхідних для оформлення допомоги.

У соціальній сфері звертають увагу, що поширена думка про неможливість отримати виплату за наявності дітей не завжди відповідає дійсності. Наявність сина чи доньки автоматично не позбавляє людину права на державну підтримку.

Під час розгляду заяви уповноважені органи перевіряють, чи можуть родичі фактично здійснювати догляд за літньою людиною. Кожна справа розглядається індивідуально, з урахуванням конкретних життєвих обставин.

Щомісячна грошова допомога для пенсіонерів в Полтавській області може бути призначена, якщо діти або інші близькі родичі не мають можливості забезпечити постійний догляд. Зокрема, це стосується випадків, коли вони самі є пенсіонерами або особами з інвалідністю, постійно проживають за межами України, їхнє місце перебування невідоме або існують інші документально підтверджені причини, що унеможливлюють виконання таких обов'язків.

Для підтвердження цих обставин органи соцзахисту можуть запросити додаткові документи.

Процедуру оформлення рекомендують розпочати із звернення до сімейного лікаря. Якщо медик встановить, що людина потребує постійного стороннього догляду, він видасть направлення на проходження лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Для оформлення виплати, як правило, необхідно підготувати:

заяву;

паспорт та ідентифікаційний код;

пенсійне посвідчення;

висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду;

декларацію про доходи (якщо її вимагатимуть);

інші документи, якщо їх попросить орган соцзахисту.

Після збору всього пакета документів їх необхідно подати до Центру надання адміністративних послуг або до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Після розгляду заяви уповноважений орган ухвалює рішення щодо призначення або відмови у виплаті державної допомоги на догляд.

Джерело: НаПенсії.

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