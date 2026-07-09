Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним у різних форматах і дозволяє оперативно знайти тимчасовий прихисток залежно від потреб.

Нові варіанти безкоштовного житла для ВПО у Харкові та прилеглих населених пунктах продовжуює з’являтися, передає Politeka.

Власники житла пропонують переселенцям тимчасовий прихисток як у квартирах, так і в приватних будинках.

Одна з актуальних пропозицій знаходиться у селищі Бабаї Харківського району. Для проживання доступний будинок із двома кімнатами та кухнею, який може вмістити до трьох осіб. Помешкання забезпечене газом і водою, проте потребує незначного косметичного оновлення. Санвузол розташований на подвір’ї, а окремої ванної кімнати немає.

На території господарства є господарські будівлі, погріб та земельна ділянка. Поруч знаходяться лісова зона й озеро, а відстань до Харкова становить близько 12 кілометрів.

Ще один варіант житла пропонують у самому Харкові. Власник готовий безкоштовно надати трикімнатну квартиру жінці з дитиною. Оселя обладнана необхідною технікою для комфортного проживання, а також допускається розміщення разом із домашніми улюбленцями.

Крім того, переселенці можуть розглянути варіант проживання в окремій кімнаті двокімнатної квартири. Пропозиція адресована жінці, яка за потреби зможе допомагати літній власниці житла у побутових питаннях. При цьому постійний догляд чи спеціальні обов’язки не передбачаються.

Фахівці рекомендують перед переїздом детально обговорювати з власниками всі умови проживання, тривалість можливого перебування та інші організаційні моменти.

Оскільки база оголошень регулярно оновлюється, переселенцям радять перевіряти актуальність інформації та не відкладати звернення. Вільні місця часто знаходять нових мешканців у досить короткі терміни.

Джерело: Допомагай

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