Дефіцит продуктів у Харкові став помітнішим через майже повне вичерпання запасів торішньої білоголової капусти. Скорочення пропозиції вже позначилося на виборі в магазинах та вартості овочів.

Наразі кілограм капусти продають у межах 8–15 гривень. Остаточна ціна залежить від якості, умов зберігання та кількості товару, який ще залишається у продажу.

Представники галузі пояснюють, що запаси минулорічного врожаю майже повністю реалізували. Через це постачання зі сховищ поступово скорочується, а нова продукція надходить невеликими партіями.

Фахівці зазначають, що Дефіцит продуктів у Харкові має сезонний характер. У перехідний період між старим і новим урожаєм попит часто випереджає пропозицію, що відображається на ринковій ситуації.

Додатковий вплив мають логістичні витрати, транспортування та зберігання. Саме ці чинники формують кінцеву вартість для покупців і впливають на швидкість надходження товару до торговельних мереж.

Попри нинішні зміни, капуста поки залишається дешевшою, ніж наприкінці червня минулого року. Це частково стримує загальне зростання витрат для споживачів.

Аналітики прогнозують, що ситуація залежатиме від темпів збирання нового врожаю, погодних умов та стабільності поставок. Якщо обсяги збільшаться найближчим часом, ринок поступово повернеться до звичного балансу.

Експерти очікують, що зі збільшенням надходження свіжої продукції цінова ситуація поступово стабілізується.

Учасники ринку очікують, що після активного надходження овочів нового врожаю ситуація поступово вирівняється.

Джерело: mind

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