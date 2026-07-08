Дефіцит продуктів у Полтавській області позначився на ринку овочів через майже повне вичерпання запасів торішньої білоголової капусти, повідомляє Politeka.

Водночас надходження нового врожаю поки не покриває наявний попит, що впливає на ситуацію в торговельних мережах.

Наприкінці червня торішню капусту реалізують за ціною від 8 до 15 гривень за кілограм. Остаточна вартість залежить від якості, умов зберігання та обсягів пропозиції.

Учасники ринку пояснюють, що залишки у сховищах стрімко скорочуються. Значну частину резервів уже продали, тоді як ранній урожай надходить невеликими партіями. Саме це спричинило тимчасовий дисбаланс між попитом і пропозицією.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів у Полтавській області має сезонний характер. Подібна ситуація виникає під час переходу від минулорічного врожаю до нового, коли обсяги постачання ще не досягають необхідного рівня.

Попри нинішні зміни, капуста коштує дешевше, ніж наприкінці червня минулого року. Це свідчить, що ринок поки не повернувся до торішніх показників.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від темпів збирання врожаю, погодних умов, логістики та швидкості постачання овочів до магазинів. Якщо надходження затримуватиметься, цінники можуть знову змінитися.

Окремо аналітики прогнозують восени подорожчання частини молочної продукції. За попередніми оцінками, зростання може становити від 15% до 25% через збільшення виробничих витрат.

Експерти радять стежити за ситуацією на ринку, адже зі збільшенням пропозиції нового врожаю цінова ситуація може поступово стабілізуватися.

Джерело: mind.ua

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