Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові насамперед призначені для людей з інвалідністю, маломобільних громадян, самотніх літніх осіб.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові продовжують видавати у межах гуманітарних програм благодійного фонду «Кінза Харків», передає politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку переселенців, людей поважного віку та інших жителів, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Окрім продовольчих наборів, волонтери передають засоби особистої гігієни, побутову хімію та речі першої необхідності. Така підтримка допомагає родинам забезпечити базові щоденні потреби.

Під час попередніх етапів отримувачам надавали комплекти із засобами догляду за оселею, товарами для особистого користування та запасами харчів тривалого зберігання. Наповнення пакунків може змінюватися залежно від обсягів гуманітарної допомоги.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові насамперед призначені для людей з інвалідністю, маломобільних громадян, самотніх літніх осіб, а також тих, хто потребує додаткової соціальної підтримки. Якщо людина не має можливості особисто прибути до пункту видачі, отримати пакунок може близький родич або офіційно уповноважений представник.

У благодійному фонді зазначають, що масштаби розподілу залежать від надходження гуманітарних вантажів і підтримки партнерів. Саме тому нові етапи організовують після формування необхідних запасів.

Особливу увагу приділяють жителям, які через стан здоров'я майже не залишають свої домівки. За можливості волонтерські команди організовують альтернативні способи доставки необхідних речей.

Представники організації наголошують, що гуманітарна підтримка залишається важливою для багатьох сімей. Актуальну інформацію про реєстрацію, графік видачі та умови участі публікують на офіційних сторінках благодійного фонду.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

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