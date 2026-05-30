Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові та інші види гуманітарної допомоги періодично видаються тим, хто цього найбільше потребує, повідомляє Politeka.

Благодійна організація "Кінза Харків" намагається підтримувати людей у складні часи, забезпечуючи їх найнеобхіднішим для життя.

Системна підтримка дозволяє багатьом родинам отримати певну стабільність та відчути турботу. На офіційній сторінці в інстаграм Благодійний Фонд «Кінза Харків» регулярно з’являються звіти про виконану роботу.

Під час нещодавніх благодійних заходів волонтери сформували та видали велику кількість спеціальних пакунків з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

До кожної такої допомоги увійшли продовольчі набори, різноманітні засоби особистої гігієни, а також корисні набори побутової хімії.

Ці важливі речі отримали люди з інвалідністю та представники інших вразливих категорій населення міста.

Особливу увагу волонтерська команда приділила харків’янам, які через значні проблеми зі здоров’ям взагалі не мають змоги самостійно виходити з дому.

У таких випадках пакунки з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Харкові замість них змогли отримати їхні близькі родичі або офіційні законні представники.

Щоб отримати корисні набори, необхідно уважно слідкувати за оновленнями інформації, адже продовольча підтримка видається за попереднім анонсом на офіційних сторінках у соцмережах.

Тож місцевим варто стежити за офіційними ресурсами благодійної організації та оперативно реагувати на доступні пропозиції.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

