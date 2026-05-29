Новий графік руху поїздів у Полтавській області почав діяти через необхідність оновлення залізничної інфраструктури та з певних технічних причин, повідомляє Politeka.

Офіційні представники компанії "Укрзалізниця" проінформували про новий тимчасовий графік руху поїздів у Полтавській області.

Починаючи з 25 травня щоденно, окрім понеділка, виходять на свої звичні маршрути популярні приміські склади під номерами № 6541/6542, які курсують за напрямком Ромодан - Ромни - Ромодан.

У такому ж режимі пасажири можуть користуватися рейсами № 6543 сполученням Ромодан - Ромни та № 6245, який доставляє людей від станції Бахмач до станції Гребінка.

Тим часом пасажирам радять заздалегідь враховувати новий графік руху поїздів у Полтавській області під час планування своїх поїздок регіоном.

Згодом залізничники планують розпочати наступний етап робіт, тому впроваджують додаткові обмеження на окремі дати.

Через технічні причини у визначені дні залізничники будуть змушені тимчасово вивести з розкладу курсування вищезгаданих приміських складів.

Обмеження діятимуть на початку літа, а саме 4 та 18 червня. У липні рейси скасують 2, 16 та 30 числа.

Наприкінці літа пасажирам доведеться шукати альтернативні варіанти доїзду 13 та 27 серпня.

На початку осені склади не виїдуть на колії 10 та 24 вересня, а у жовтні обмеження припадуть на 8 та 22 число.

Наприкінці року розклад зазнає змін 5 та 19 листопада, а також 3 грудня. У ці дні повністю скасують рейси № 6541/6542 Ромодан - Ромни - Ромодан, № 6543 Ромодан - Ромни та № 6245 Бахмач - Гребінка.

Джерело: АТ "Укрзалізниця"

