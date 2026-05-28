Прогноз на тиждень з 29 травня по 4 червня в Харкові показує, що місто залишатиметься під впливом похмурої та дощової погоди.

29 травня небо затягнеться хмарами ще з ранку. У другій половині дня прогнозують дощ. Температура вдень підніметься до +16 градусів, а вітер посилиться до 5.7 м/с.

30 травня хмарна погода триматиметься від ранку й до вечора. Дощ прогнозують із середини дня. Температура повітря вдень становитиме близько +18 градусів.

31 травня істотних опадів не очікується, однак сонця також не буде. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Температура повітря підніметься до +21 градуса.

1 червня у місті прогнозують короткочасний дощ, який розпочнеться після обіду та ближче до вечора послабшає. Попри опади, температура вдень сягне +22 градусів.

2 червня перша половина дня буде ясною, однак після обіду над містом знову з’являться хмари. Удень та ввечері синоптики прогнозують дрібний дощ. Температура повітря підніметься до +23 градусів.

3 червня ранок та вечір будуть ясними, хоча вдень очікується хмарність. У денні години можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до +24 градусів.

Найбільше опадів синоптики прогнозують на 4 червня. Після ясного ранку над містом знову з’являться щільні хмари. Із середини дня й до вечора очікується дрібний дощ. Температура підніметься до +24 градусів.

