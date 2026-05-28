Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується у різних товарних категоріях на тлі оновлення цінників у торговельних мережах та коливань середніх значень за місяць, повідомляє Politeka

За даними моніторингу, найбільш помітні зміни торкнулися м’ясного та молочного сегментів. При цьому динаміка залишається нерівномірною залежно від бренду й точки продажу.

Молочна позиція «Яготинське 2,6%» (900 мл) у середньому коштує 61,05 грн. У ритейлі фіксуються коливання від 57,90 до 68,00 грн. Порівняно з квітневим рівнем 54,23 грн, спостерігається зростання приблизно на 9,11 грн.

У сегменті ковбасних виробів варена «Алан лікарська» (1 кг) тримається на позначці 500,71 грн. Розкид у мережах сягає від 478,40 до 547,00 грн. Це на 7,88 грн вище від попереднього місяця.

Свиняча грудинка (1 кг) оцінюється в середньому у 209,97 грн. Різниця між магазинами невелика — близько 199–229 грн. Місячна зміна становить +1,04 грн, що вказує на стабільність сегмента.

Курятина у вигляді філе демонструє більш виражений рух: середній показник піднявся до 288,17 грн. Порівняно з квітнем це +23,33 грн, що є одним із найсуттєвіших стрибків серед м’ясної групи.

Окремо варто відзначити напівкопчені ковбаски «Алан мисливські» — 758,24 грн за кілограм. У магазинах значення варіюються від 648,00 до 899,00 грн. Місячний приріст становить 24,53 грн.

Гречка також демонструє поступове підвищення: середній рівень — 76,10 грн. Різниця між торговими точками коливається від 62,90 до 96,50 грн. Зміна за місяць — +1,05 грн.

Молочна категорія підтверджує загальний тренд ринку, де навіть незначні коливання формують відчутний ефект для споживача.

Аналітики відзначають: різниця між мережами зберігається значною, що дозволяє покупцям орієнтуватися на вигідніші пропозиції залежно від локації та конкретного товару.

Джерело: Мінфін

