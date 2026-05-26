Подорожчання продуктів у Полтавській області охоплює більшість основних категорій, формуючи поступове, але стабільне зростання витрат для споживачів.

Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується на різних категоріях харчів, де протягом останнього місяця помітно зросли ціни на м’ясо, бакалію та овочі, свідчать оновлені ринкові дані, повідомляє Politeka.

Ринок ковбасних виробів демонструє одні з найвідчутніших змін. Ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг) нині коштують у середньому 758,24 грн, тоді як у квітні показник був нижчим. У магазинах вартість коливається від 648 грн у Megamarket до 899 грн у Novus, що формує значний ціновий розрив між торговими мережами.

Схожа динаміка спостерігається і в сегменті курятини. Філе «Наша Ряба» в середньому оцінюється у 281,50 грн за кілограм, тоді як місяцем раніше ціна була нижчою. У різних супермаркетах розбіжність суттєва: від 249 грн в Auchan до 326,50 грн у Megamarket, що впливає на загальну середню вартість споживчого кошика.

Свинина також демонструє помірне зростання. Грудинка наразі коштує близько 209,97 грн за кілограм. У квітні середній показник був нижчим — 206,08 грн. Найдешевші пропозиції зафіксовані в Novus, тоді як вищі значення традиційно тримаються в Megamarket.

Серед бакалії гречка утримує стабільні позиції, хоча незначне підвищення все ж помітне. Середня ціна становить 76,10 грн за кілограм. У роздрібі продукт продається від 62,90 грн до 96,50 грн залежно від мережі. Порівняно з квітнем вартість змінилася незначно, але тренд залишається висхідним.

Овочевий сегмент виглядає більш різноспрямовано. Капуста білокачанна різко подорожчала до 43,25 грн за кілограм проти значно нижчих квітневих показників. Морква також додала в ціні й тепер у середньому коштує 39,27 грн, демонструючи відчутне місячне зростання.

Окремо варто відзначити консервовані товари. Зелений горошок «Верес» коштує близько 55,56 грн, тоді як огірки тієї ж марки тримаються на рівні 111,61 грн за 500 грамів. Обидві позиції за місяць показали підвищення, що вплинуло на загальну вартість харчового кошика.

У підсумку подорожчання продуктів у Полтавській області охоплює більшість основних категорій, формуючи поступове, але стабільне зростання витрат для споживачів.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.