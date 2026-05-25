Графіки відключення світла будуть діяти багато годин поспіль в Харківській області на 26 травня будуть діяти за десятками адрес, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Харківській області на 26 травня пов’язані з проведенням планових профілактичних та ремонтних робіт на електромережах. Технічні заходи проводяться з метою підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

Також з 09:00–17:10 години в місті Люботин не буде світла. Електрика зникне на багато годин поспіль через планові роботи в електромережах. Зокрема, знеструмленими лишаться провулки:

Івана Сірка — 1, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Будянський — 1/4, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14А, 15, 17, 17А, 19

Василя Данилевського — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7

Мальований — 9

Нове Життя — 3, 4, 6, 8

Польовий — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 19, ДАЧА

Сергіївського — 6, 8, 16

Ювілейний — 3/30

26.05.2026 року з 09:00–17:00 години не буде електрики в місті Люботин. Світло зникне лише за окремими адресами:

Івана Сірка — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2/33, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37/18, 39, 4/1, 41, 45, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 6, 8, 9

Будянська — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54/2, 56/1, 58, 60, 62, 64Б, 66, 76, 78

Вільхова — 3, 4, 5, 6

Василя Данилевського — 1, 2/1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Веселкова — 2, 2/24, 3, 4, 5, 7, 8/25, 9, 10, 11/20, 12, 13/23, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21/24, 22/26, 23/19, 25, 26, 27, 28, 29/44, 32, 33/59, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45/58, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66А

Водянська — 10, 12, 14, 15, 16/64, 17, 18/45, 19/53, 20/28, 21/30, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 35/36, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Врожайна — 5, 28, 32, 70

Гната Хоткевича — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22/6, 24, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47

Деповська — 223, 225

Залізнична будка 4 км — 455

Збройних сил України — 1, 2/64, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26А, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34/57, 35/34, 36А, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56/2, 57, 57А, 58/2, 60, 61/46, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81

Каманіна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22, 24/2, 25, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/2, 45, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 67Б, 75, 77, 79, 81, ЭКСПРЕСС УЧ 65, ЭКСПРЕСС УЧ 94

Камишевата — 11, 13, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, С/ТКРАН УЧ 27

Колодяжна — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8А, 10, 11, 12, 12 кв.1, 13, 13А, 13Б, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 25А, 27А, 28, 29, 37, 86/21А

Коротичанська — 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Левка Мацієвича — 1, 2А, 3, 5, 6А, 7/38, 8/1, 9/47, 10, 11, 11А, 12/40, 12А, 13, 14, 14/49, 14А, 15, 15А, 16, 16А/2, 17, 18/1, 19, 19А, 20А, 23, 24, 26, 26/А, 27, 28, 28/А, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/36, 43, 44/37, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 52, 54, 55, 58, 59/33, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73/64, 75/35, 77, 82, 98, ДАЧА

Національної гвардії України — 3, 4, 16, 18

Нове Життя — 28/1, 30, 32/2, 34/1, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Новобаварська — 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27

Олександра Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47/1, 49

Північна — 27, 28, 31/А, 37, 38, 39, 41/1, 41/2, 41А, 42, 43, 45

Пантелеймона Куліша — 2/18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21А, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56

Парковий Схил — 1, 2, 3, 4, 86, 87, 92, 94, 95, 103, 106, 107, С/ТКРАН УЧ 108, С/ТКРАН УЧ 88

Партизанська — 14/9, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 67

Польова — 20

Сазовська — 6А

Санжарівська — 1/12, 2/13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12/1, 13, 14/1, 15А, 16/1, 17/71, 19/69, 19А, 20/1, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Селищна — 1, 1А, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

Сергіївська — 2, 3

Симеренка — ОБЩПОГВОВЕД

Ударна — 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 30

Хижного — 2, 2/19, 2/19 кв.2, 2/19 кв.4, 13/16, 13/16 кв.1316

Ювілейна — 29/9

Ярова — 2, 3, 4, 5А, 6, 8, 8А.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада.

