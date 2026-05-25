Гуманітарна допомога у Харківській області для пенсіонерів, які належать до визначених вразливих категорій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших соціально вразливих категорій населення у Харківській області надається благодійним фондом «Карітас», повідомляє Politeka.net.

Програма спрямована на гуманітарну допомогу домогосподарствам, які зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій, але не втратили повністю придатність житла для проживання. Йдеться насамперед про виконання дрібних та середніх відновлювальних ремонтів у квартирах і приватних будинках.

Як зазначається на офіційному сайті фонду, у межах ініціативи передбачено проведення комплексу ремонтних робіт, необхідних для часткового відновлення житлових приміщень. Зокрема, йдеться про встановлення або заміну вибитих вікон і дверей, ремонт дахів, стінових конструкцій, стель та інших пошкоджених елементів оселі. Організатори підкреслюють, що допомога не надається у випадках критичних руйнувань, коли житло є непридатним для безпечного проживання.

Програма реалізується у двох форматах: частина заявників може отримати грошову компенсацію на проведення ремонтних робіт, тоді як в інших випадках відновлення здійснюється безпосередньо підрядними організаціями, які залучені до проєкту.

Допомога доступна мешканцям Харкова та Ізюма (у Харківській області), які належать до визначених вразливих категорій. Серед них — люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, пенсіонери віком від 60 років, одинокі батьки, опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні родини, а також вагітні жінки та сім’ї з дітьми до трьох років.

Для участі в програмі заявникам необхідно подати пакет документів, що підтверджує особу, право власності на житло та належність до однієї з соціально вразливих категорій. Окремо обов’язковим є підтвердження фінансового стану, зокрема інформація про втрату доходів або низький рівень середньомісячного доходу — менше ніж 6318 гривень на одну особу.

Для цього можуть використовуватися довідки з Пенсійного фонду, податкових органів або інші офіційні документи, що підтверджують матеріальний стан родини.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: які варіанти зараз доступні.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: як офіційна робота впливає на виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: хто може отримувати по 500 гривень.