Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області продовжують надавати мешканці громад, які безоплатно приймають переселенців та пропонують тимчасовий прихисток у приватних будинках і квартирах, повідомляє Politeka.

У селі Вищий Булатець Лубенського району доступна кімната у будинку для жінки або дівчини з дитиною. Оселя обладнана кухнею з побутовою технікою, ванною кімнатою та санвузлом. Власники просять допомагати по господарству й частково компенсувати комунальні витрати. У населеному пункті працюють магазини, школа, дитсадок і маршрутне сполучення з Лубнами, до яких приблизно шість кілометрів.

Ще один варіант пропонують у селі Мачухи неподалік Полтави. Будинок готові надати без орендної плати сімейній парі, жінці або людям старшого віку. Серед умов — догляд за літньою мешканкою оселі. Помешкання має газове опалення, душову кабіну, інтернет та необхідну побутову техніку. Поруч розташовані супермаркет, аптека, поштове відділення й транспортне сполучення з обласним центром.

У Лубнах також доступна окрема кімната у приватному будинку для спокійної та охайної жінки. Можливе проживання разом із дитиною від трьох років. Оплата не передбачена, однак господарі просять підтримувати порядок і допомагати у щоденних побутових справах. У помешканні є водопостачання, кухня, ванна кімната та окремий санвузол.

Волонтери наголошують, що безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області значною мірою забезпечується завдяки приватним ініціативам жителів, які підтримують людей після евакуації з небезпечних територій.

Перед заселенням переселенцям рекомендують уточнювати умови проживання, наявність комунальних платежів та побутові обов’язки, оскільки кожна пропозиція має власні особливості.

Фахівці також радять підтримувати зв’язок одразу з кількома власниками помешкань, адже доступні місця можуть швидко зникати через високий попит серед переселенців.

Джерело: Допомогай

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.