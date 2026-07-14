У Пенсійному фонді України пояснили важливі деталі про грошову допомогу для ВПО в Харківській області.

Пенсіонери ВПО, які продовжують офіційно працювати, можуть і надалі отримувати грошову допомогу в Харківській області, пише Politeka.net.

Допомога на проживання для ВПО нараховується відповідно до Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України у березні 2022 року. Документ визначає умови призначення та продовження державної підтримки для громадян, які були змушені залишити свої домівки через війну.

У Пенсійному фонді України пояснили, чи впливає працевлаштування та заробітна плата на автоматичне продовження таких виплат.

У Пенсійному фонді нагадали, що окремим категоріям переселенців виплати продовжуються без необхідності повторного звернення. Зокрема, автоматичне продовження допомоги передбачене для пенсіонерів, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей граничний показник становить 10 380 гривень.

Окремо фахівці роз'яснили питання, яке часто цікавить працюючих пенсіонерів-переселенців. Наявність офіційного місця роботи та отримання заробітної плати не є підставою для припинення або непродовження державної допомоги на проживання.

Таким чином, якщо внутрішньо переміщена особа пенсійного віку отримує пенсію, що не перевищує 10 380 гривень, грошова допомога для пенсіонерів ВПО в Харківській області на проживання буде автоматично продовжена ще на шість місяців. При цьому факт працевлаштування або розмір заробітної плати не впливають на право отримувати зазначену державну підтримку.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що під час автоматичного перепризначення виплат для цієї категорії одержувачів вирішальним критерієм є саме розмір пенсії, тоді як офіційна трудова діяльність не позбавляє права на подальше отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

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