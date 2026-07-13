Безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне у кількох варіантів.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям у місті та Харківському районі, передає видання Politeka.

Власники квартир і будинків готові безоплатно надати тимчасовий прихисток переселенцям на різний термін.

Один із варіантів розташований у селищі Бабаї Харківського району. Там пропонують приватний будинок із двома кімнатами та кухнею, розрахований на трьох людей. Оселя підключена до газо- й водопостачання, однак потребує косметичного ремонту. Санвузол облаштований на подвір'ї, ванної кімнати немає.

Поруч розташовані господарські споруди, погріб і простора земельна ділянка. Неподалік є ліс та озеро, а відстань до Харкова становить близько 12 кілометрів.

Ще один варіант пропонують безпосередньо в обласному центрі. Власник готовий надати трикімнатну квартиру жінці з дитиною. Помешкання обладнане необхідною побутовою технікою, також дозволяється проживання з домашніми тваринами.

Крім того, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне у форматі окремої кімнати в двокімнатній квартирі. Такий варіант розрахований на жінку, яка зможе допомагати літній господині з повсякденними справами. При цьому постійний догляд не потрібен.

Перед заселенням фахівці рекомендують уточнювати умови проживання, можливий термін перебування та інші важливі деталі безпосередньо з власниками.

Оголошення регулярно оновлюються, тому переселенцям радять перевіряти актуальність пропозицій і не зволікати зі зверненням, адже вільні місця можуть швидко зникати.

Джерело: Допомагай

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