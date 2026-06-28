Наголошується, що безкоштовне житло для ВПО у Харкові передбачає всі необхідні умови для підтримки незалежності та комфорту.

У Харкові розпочався експериментальний проєкт із надання безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, які після тривалого медичного догляду потребують підтримки у повсякденному житті та адаптації до нових умов.

У рамках програми учасники можуть проживати у спеціально облаштованих приміщеннях терміном до 12 місяців за кошти державного бюджету. Для них передбачено:

житло з усіма необхідними зручностями для комфортного перебування;

можливість самостійно готувати їжу та організовувати побут;

допомогу у веденні домашнього господарства та відновленні соціальних навичок;

сприяння у подоланні складних життєвих обставин;

залучення фахівців або відповідних служб незалежно від форми власності, якщо виникне така потреба.

Проживання для маломобільних ВПО надають фізичні та юридичні установи, які:

включені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг;

відповідають критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів;

мають у власності або орендують приміщення, придатне для надання таких послуг.

У Міністерстві підкреслюють, що головна мета ініціативи — не лише тимчасове розміщення людей, які втратили житло через війну. Програма спрямована на відновлення самостійності, почуття стабільності та особистої безпеки, дозволяючи ВПО вести звичний побут і поступово адаптуватися до повсякденного життя.

Додатково наголошується, що безкоштовне житло для ВПО у Харкові передбачає всі необхідні умови для підтримки незалежності та комфорту, а також створює можливості для соціальної адаптації та відновлення звичного ритму життя навіть у складних обставинах.

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