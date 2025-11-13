Стартует новая денежная помощь для ВПЛ и других категорий украинцев в Харьковской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области доступна части переселенцев, однако выплаты можно использовать только на отдельные товары и услуги, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Стартует новая денежная помощь для ВПЛ и других категорий украинцев в Харьковской области — программа социальной поддержки «Зимняя поддержка», которую недавно утвердило правительство. Ее цель — предоставить единовременную финансовую помощь наиболее уязвимым категориям населения, чтобы облегчить их положение в осенне-зимний период.

Согласно правительственному решению, каждый участник программы получит по 6500 гривен. Эти средства можно будет использовать на первоочередные нужды – лекарства, теплую одежду, обувь или другие вещи, необходимые для комфортного переживания холодного времени года. Выплаты будут производиться автоматически через Пенсионный фонд Украины, что позволит избежать лишней бюрократии и очередей в социальных службах.

Запуск программы намечен на начало декабря, а ее реализация охватит более 660 тысяч украинцев. Таким образом, государство стремится поддержать тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и больше нуждается в помощи в зимний период.

Получателями помощи станут несколько категорий граждан. В частности, это дети-сироты, дети, находящиеся на попечении или попечении, а также дети с инвалидностью, воспитывающиеся в приемных семьях. Кроме того, программой предусмотрена поддержка внутренне перемещенных лиц, имеющих детей или живущих с инвалидностью, а также одиноких пенсионеров, оставшихся без семейной опеки.

Эксперты отмечают, что программа Зимняя поддержка является продолжением государственной политики по обеспечению базовых социальных гарантий для наиболее незащищенных групп населения. Благодаря централизованному механизму через Пенсионный фонд, средства будут поступать без дополнительных заявлений или обращений, что значительно ускорит процесс начисления.

