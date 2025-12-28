Дотримання графіка відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Запорізькій області допоможе уникнути незручностей.

Енергетики опублікували графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Планові роботи проводитимуться для технічного обслуговування та модернізації мереж у населених пунктах регіону, інформує Запоріжжяобленерго.

29 грудня

У селах Горлицьке, Каменувате, Камянка та Миколай Поле світло буде відсутнє з 09:00 до 17:00 на окремих вулицях. Зокрема, у Горлицькому – вул. 8 Березня 1, 3, 5, 8, 15, 16, 17, 21, 24, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 40.

У Михайлівському планові знеструмлення зачеплять вул. Зарічну (адреси 1–173), у Новогригорівці – вул. Українську 4, 9, 10, 11, 12, 12А, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 38.

Садове залишиться без електропостачання на вул. Перемоги 1, 4, 9, 34, 36, 40.

У Софіївці відключення торкнуться вулиць Вишневої, Зарічної, Каменотерсянської, Лікарняної, Лісової, Магістральної, Молодіжної, Набережної, Паркової, Піщаної, Польової, Садової, Степової, Української, Центральної, Чарівної, Шкільної та пров. Першотравневого.

Також у понеділок з 09:30 до 15:30 планується ремонт на вул. Висотній (1–23, 2–22), Володимира Мономаха (2–16), Гончара (14, 19–52), Політехнічній (3–11, 4–10), Учительській (111–122).

29–30 грудня

У Запоріжжі та прилеглих районах відбудуться роботи на вул. Автозаводській, Василя Сергієнка (Задніпровська), Володимира Українця (Новокузнецька), Козака Бабури, Сорочинській (Новгородська), просп. Ювілейному. Відключення плануються з 10:00 до 16:00 обох днів.

Енергетики закликають мешканців заздалегідь підготуватися: зарядити гаджети, організувати альтернативне освітлення та обмежити користування побутовими приладами. Дотримання графіка відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Запорізькій області допоможе уникнути незручностей та забезпечить безпечну роботу мереж.

