Новий графік руху в Івано-Франківську передбачає тимчасові зміни у роботі комунального транспорту наприкінці року та на початку січня.

Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську на період новорічних свят передбачає скорочення частини вечірніх рейсів 31 грудня, повідомляє Politeka.

Як уточнили в офіційному Телеграм-каналі КП «Електроавтотранс» ІФ, 31 грудня частина тролейбусів та автобусів завершує роботу раніше, ніж у звичайні дні, а 1 січня транспорт працюватиме за графіками вихідного дня.

За інформацією підприємства, у вечірній час 31 грудня останні рейси тролейбусів з кінцевих зупинок виглядабть так: тролейбус №2 вирушав від зупинки Вокзал о 21:24, а від Пресмаш о 21:57. №3 завершує роботу рейсами з Родон о 21:47 та з Обласна лікарня о 20:56.

На маршруті №4 останні відправлення з Дністровська - о 20:52 та з Барва - о 21:20. Тролейбус №5 з Депо востаннє на цей день виїжджає о 21:50 і з АС-3 - о 22:18.

Також новий графік руху в Івано-Франківську передбачає, що тролейбус №6 курсує до останніх рейсів з Радіозавод о 21:30, з площі Європейська - о 22:10 та за напрямком Вокзал - Радіозавод - о 22:20.

На маршруті №7 останнє відправленя з Каскад - о 21:45 і з площі Європейська - о 21:32. Тролейбус №8 завершує курсування з АС-3 о 20:26 та з АС-4 о 21:14. Найраніше серед тролейбусних маршрутів роботу закінчує №10, який відпрвляється з Родон о 17:43 і з Пресмаш о 18:22.

Новий графік руху в Івано-Франківську також передбачає зміни в низці автобусних маршрутів. Перелік всіх останніх рейсів можна переглянути на офіційних ресурсах КП «Електроавтотранс».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання вартості проїзду в Івано-Франківській області: де з 1 січня доведеться розщедритися

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області: де отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на воду у Львові: експерт розповів, скільки потрібно платити для стабільного постачання.