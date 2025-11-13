Во Львове снова подняли тему повышения тарифов на воду, так что рассказываем, чего ждать для местных жителей.

Горожанам во Львове следует готовиться к изменениям в счетах за воду, ведь повышение тарифов является вопросом безопасности и качества водоснабжения, сообщает Politeka.

Потребность в изменении расценок обсуждали эксперты в ходе дискуссии «Твоего города», отмечая, что нынешние цены не покрывают затраты на поддержку и обновление сетей.

Исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» и председатель наблюдательного совета «Львовводоканала» Святослав Павлюк пояснил, что повышение тарифов на воду во Львове необходимо для того, чтобы предприятие могло стабильно оказывать свои услуги горожанам.

По его словам, нынешняя стоимость практически не изменялась с 2021 года и не отражает реальную себестоимость. В настоящее время расходы покрываются из городского бюджета и благодаря поддержке международных партнеров.

Павлюк отметил, что даже если цена водоснабжения вырастет до 400 гривен за кубометр, это не станет существенной нагрузкой для домохозяйств, а существенно улучшит финансовое состояние водоканала.

Эксперт также обратил внимание на качество водоснабжения. Невысокие цены не позволяют модернизировать сети и обеспечить надлежащую очистку. Для сравнения стоимость услуги для населения в нашем облцентре составляет 25,88 гривны за кубометр, что является одним из самых низких в области.

В соседних общинах цены колеблются от 43 до 76,80 грн. Поэтому повышение тарифов на воду во Львове является необходимым шагом для поддержки системы и предотвращения аварий, подобных масштабной аварии в конце октября. Тогда город столкнулся с нехваткой водовозок и недостаточной координацией служб.

