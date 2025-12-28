Графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Сумах охоплює більшість центральних та житлових районів.

Графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Сумах оприлюднено енергетичною компанією, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Сумиобленерго.

Планові роботи на мережах заплановані в різних районах міста, що може вплинути на роботу житлових та комерційних об’єктів.

29 грудня електропостачання буде тимчасово призупинене на вулицях Побратимів, Євгена Чикаленка, Східна, Роменська та Івана Франка. Період відключень становитиме від 9:00 до 16:00, окремі адреси зможуть залишатися без струму до 15:00.

30 грудня ремонти продовжаться на Курській, Підпільників ОУН, Юрія Вєтрова та 2-й Заводській. Час планових вимкнень: з 9:00 до 17:00. Частина будинків на вулицях Юрія Вєтрова та Дмитра Дорошенка відключатиметься до 16:00.

31 числа знеструмлення заплановані на Куликівській та прилеглих районах. Під час робіт енергетики обіцяють дотримуватися заявленого графіка: з 8:00 до 15:00. Деякі абоненти на Канта та Байрона відчують тимчасову нестачу електрики з 9:10 до 13:00.

Такі планові ремонти дозволяють підтримувати надійність мереж та запобігати аварійним ситуаціям. Енергокомпанія радить жителям заздалегідь підготуватися до тимчасовихзнеструмлень та перевірити роботу важливих приладів.

Графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Сумах охоплює більшість центральних та житлових районів, тому мешканцям слід планувати свої справи з урахуванням можливого відсутності електропостачання.

Рекомендується заздалегідь зарядити гаджети, підготувати ліхтарики та запасні батарейки, щоб уникнути незручностей під час вимкнень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Сумській області: які конкретно зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області: яким чином можна отримати продукти.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області: які ціни чекають на жителів.