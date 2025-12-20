Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області у Шостці пояснюють необхідністю покриття фактичних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області торкнеться Шостки вже з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

На засіданні виконавчого комітету міської ради розглянули питання зміни тарифів на вивезення твердих побутових відходів. До обговорення долучилися два місцеві оператори – ТОВ “Еко-Шостка” та ПП “Броус”, які офіційно подали заявки на коригування цін.

За словами Дар’ї Гребенюк, начальниці управління економіки, основними факторами для підвищення стали збільшення вартості захоронення сміття, зростання витрат на оплату праці та дорожчання пального.

Попередньо тариф пропонували підняти до 231,3 грн за м³, що становило б 32 грн з кожного мешканця. Наразі ж комітет ухвалив підвищення до 30 грн за м³, що відображає економічну обґрунтованість та помірний підхід до витрат населення.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області у Шостці пояснюють необхідністю покриття фактичних витрат та підтримання стабільної роботи міських сервісів.

Мешканці можуть надсилати зауваження та пропозиції до міської ради протягом встановленого терміну, щоб їхні інтереси були враховані при остаточному формуванні тарифів.

Крім того, слід зазначити, що зростання цін у Сумській області торкнулося не лише комунальних послуг. Продукти харчування також подорожчали. За даними за листопад 2025 року, вартість більшості товарів у супермаркетах регіону зросла: від бакалії до молочних продуктів та овочів. Серед круп найбільше піднялася ціна на гречку.

Для мешканців регіону це означає зростання витрат на базові продукти та необхідність уважніше планувати покупки.

