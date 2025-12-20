Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области в Шостке объясняют необходимостью покрытия фактических расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области коснется Шостки уже с начала 2026 года, сообщает Politeka.

На заседании исполнительного комитета городского совета был рассмотрен вопрос изменения тарифов на вывоз твердых бытовых отходов. К обсуждению присоединились два местных оператора - ООО "Эко-Шостка" и ЧП "Броус", которые официально подали заявки на корректировку цен.

По словам Дарьи Гребенюк, начальницы управления экономики, основными факторами повышения стали увеличение стоимости захоронения мусора, рост расходов на оплату труда и удорожание горючего.

Предварительно тариф предлагали поднять до 231,3 грн за м³, что составляло бы 32 грн с каждого жителя. Комитет принял повышение до 30 грн за м³, что отражает экономическую обоснованность и умеренный подход к расходам населения.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области в Шостке объясняют необходимостью покрытия фактических расходов и поддержания стабильной работы городских сервисов.

Жители могут посылать замечания и предложения в городской совет в течение установленного срока, чтобы их интересы были учтены при окончательном формировании тарифов.

Кроме того, следует отметить, что рост цен в Сумской области затронул не только коммунальные услуги. Продукты питания тоже подорожали. По данным за ноябрь 2025 года стоимость большинства товаров в супермаркетах региона выросла: от бакалеи до молочных продуктов и овощей. Среди круп больше поднялась цена на гречку.

Для жителей региона это означает рост расходов на базовые продукты и необходимость более внимательно планировать покупки.

