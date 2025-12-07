Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Сумській області формується через поєднання факторів.

Подорожчання продуктів у Сумській області продовжує відчутно впливати на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Дані за листопад 2025 року показують, що вартість основних товарів у супермаркетах регіону зросла практично у всіх категоріях, від бакалії до молочних виробів та овочів.

Серед круп найбільше подорожчала гречка. Середня вартість 1 кг становить 44,80 грн. Найдорожча пропозиція – у Megamarket (56,20), найдоступніша – в Auchan (38,30). У порівнянні з листопадовою середньою вартістю 42,88, продукт подорожчав на 2,82. Щоденна динаміка свідчить про поступове підвищення вартості протягом місяця.

Молочна продукція також зазнала змін. Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) наразі продають у межах 55,50–62,20 грн. Середня ціна по регіону – 58,85, що на 1,64 більше порівняно з минулим місяцем. Цей тренд відображає сезонні коливання та підвищення собівартості сировини.

Овочі стали лідерами подорожчання серед свіжих продуктів. Перець болгарський жовтий (1 кг) подорожчав до середнього цінника 251,73 грн. Відхилення цін у різних магазинах значне: від 202,20 грн в Auchan до 324,00 у Megamarket. У порівнянні з листопадом середнє підвищення склало 66,97. Така різниця пояснюється сезонними коливаннями та різними постачальниками.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Сумській області формується через поєднання факторів: сезонність врожаю, транспортні витрати та коливання валютного курсу. Для мешканців регіону це означає зростання витрат на базові продукти та необхідність уважніше планувати покупки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.