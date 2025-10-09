Відтепер право на отримання грошової допомоги для ВПО у Сумській області для оплати оренди житла мають більше категорій осіб.

Грошова допомога для ВПО у Сумській області може бути отримана певною категорією українців, як компенсація за оренду житла, пише Politeka.net.

Про це повідомив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб та інших категорій населення Павло Фролов.

За його словами, уряд ухвалив рішення, яке вдосконалює чинний механізм надання фінансової допомоги та робить його більш доступним для ветеранів.

Головною зміною стало розширення кола осіб, які можуть претендувати на компенсацію. Відтепер право на отримання грошової допомоги для ВПО у Сумській області для оплати оренди житла мають не лише ті ветерани, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій, а й ті, хто:

не має у власності жодного житла;

проживає у помешканні, що ніколи не належало їм на праві власності.

Як і раніше, право на отримання фінансової допомоги мають ветерани, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене через бойові дії або залишилося на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія громадян також може скористатися компенсацією для оренди нового житла у безпечних регіонах.

Процедура подачі заяви на отримання грошової допомоги для ВПО у Сумській області є максимально простою. Ветерани можуть оформити її двома способами:

через інтернет, заповнивши онлайн-форму;

за допомогою фахівця із супроводу у місцевому органі, що відповідає за реалізацію ветеранської політики, або безпосередньо у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Компенсація надається на строк до шести місяців. Після завершення цього періоду питання щодо подальшого продовження виплат може розглядатися індивідуально залежно від ситуації ветерана.

Розмір грошової допомоги визначається з урахуванням місця розташування орендованого житла та коливається від одного до двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Станом на сьогодні це становить від 3028 до 6056 гривень щомісячно.

Джерело: На пенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Сумській області: які нові ціни діють.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Сумах: українцям розкрили, де можна отримати їжу.