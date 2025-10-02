Подорожчання проїзду в Сумській області відчули насамперед мешканці Глухова, повідомляє Politeka.

Після численних звернень місцевих перевізників міська рада розглянула їхні аргументи щодо підвищення вартості рейсів і погодила нові тарифи. Серед причин називають подорожчання пального, зростання витрат на запасні частини та підвищення мінімальної зарплати. Виконком офіційно затвердив зміни й поширив їх на частину міських маршрутів.

Уже з травня 2025 року вартість поїздки у громадському транспорті Глухова змінилася. Тепер дорослі пасажири платять 15 гривень, а школярі — 10. Найбільш відчутними нововведення стали на маршрутах, які обслуговують перевізники Олександр Дмитренко та Наталія Буйда. Таким чином, подорожчання проїзду в Сумській області стало результатом загальної економічної ситуації й локальних обставин, що збіглися одночасно.

Перевізники наголошують, що без зміни тарифів неможливо підтримувати техніку у належному стані та забезпечувати стабільність рейсів. Вартість пального постійно зростає, витрати на ремонти теж, а рівень зарплати водіїв повинен залишатися конкурентним, аби уникнути дефіциту кадрів.

У міській раді визнають, що нові розцінки створюють додаткове навантаження для людей, але альтернативи не існувало. Зростання витрат по країні зробило перегляд тарифної політики неминучим. При цьому перевізники запевняють: графік курсування транспорту залишиться незмінним, а якість обслуговування буде на належному рівні.

Жителям доведеться пристосовуватися до нових умов, які вже офіційно діють. Для когось це стане суттєвим збільшенням витрат, однак влада наголошує: без такого рішення стабільність транспортної системи неможливо зберегти.

