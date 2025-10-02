Подорожание проезда в Сумской области почувствовали, прежде всего, жители Глухова, сообщает Politeka.

После многочисленных обращений местных перевозчиков городской совет рассмотрел их аргументы по повышению стоимости рейсов и согласовал новые тарифы. Среди причин называют удорожание горючего, рост расходов на запасные части и повышение минимальной зарплаты. Исполком официально утвердил изменения и распространил их часть городских маршрутов.

Уже с мая 2025 стоимость поездки в общественном транспорте Глухова изменилась. Теперь взрослые пассажиры платят 15 гривен, а школьники — 10. Наиболее ощутимыми нововведения стали на маршрутах, обслуживаемых перевозчиками Александром Дмитренко и Наталией Буйдой. Таким образом, подорожание проезда в Сумской области стало результатом общей экономической ситуации и совпавших одновременно локальных обстоятельств.

Перевозчики отмечают, что без изменения тарифов невозможно поддерживать технику в надлежащем состоянии и обеспечивать стабильность рейсов. Стоимость горючего постоянно растет, затраты на ремонты тоже, а уровень зарплаты водителей должен оставаться конкурентным во избежание дефицита кадров.

В городском совете признают, что новые расценки создают дополнительную нагрузку для людей, но альтернативы не существовало. Рост расходов по стране сделал пересмотр тарифной политики неизбежным. При этом перевозчики уверяют: график курсирования транспорта остается неизменным, а качество обслуживания будет на должном уровне.

Жителям придется приспосабливаться к уже официально действующим условиям. Для кого это станет существенным увеличением расходов, однако власти подчеркивают: без такого решения стабильность транспортной системы невозможно сохранить.

