Грошова допомога для ВПО в Сумській області залишається доступною для тих, хто відповідає критеріям.

Грошова допомога для ВПО в Сумській області може бути поновлена для громадян, які втратили її через виїзд за кордон, повідомляє Politeka.

За даними Юридичного порадника для ВПО, українці, що тимчасово залишали країну через бойові дії та повернулися, мають можливість повторно оформити державну фінансову підтримку. Процедура регламентується чинним законодавством і вимагає дотримання визначених правил.

Існують два шляхи отримання допомоги. Перший стосується осіб, які подають документи вперше. Важливо мати довідку переселенця. Заяву можна подати через застосунок «Дія» або особисто в управлінні соціального захисту населення. Від дати повернення з-за кордону має пройти не менше 15 робочих днів, святкові та вихідні не враховуються.

Також заявник повинен відповідати майновим критеріям: відсутність депозитів понад 100 тисяч гривень, наявність житла на безпечній території, яке не постраждало, та відсутність великих покупок або валютних операцій понад 100 тисяч гривень.

Другий шлях передбачає відновлення виплат для тих, хто вже отримував допомогу, але вони були припинені через виїзд або добровільну відмову. У такому випадку необхідно повторно стати на облік як переселенець та підтвердити, що особа прибули з районів активних бойових дій або тимчасово окупованих територій без офіційної дати завершення конфлікту. Іншою підставою є пошкодження чи знищення житла, непридатного для проживання.

Отже, після повернення українці можуть повторно оформити державну підтримку та отримати фінансову допомогу, дотримуючись усіх встановлених правил. Грошова допомога для ВПО в Сумській області залишається доступною для тих, хто відповідає критеріям, забезпечуючи стабільне покриття основних потреб.

