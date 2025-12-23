Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області відображає економічні реалії.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набере чинності з 1 січня 2026 року у Каневі, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили 16 грудня на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Як зазначив керівник профільного відділу Дмитро Балан, підприємства «Управління ВКГ» та «ЖЕК» подали розрахунки для приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Попередньо документи оцінювала спеціальна комісія, яка аналізувала витрати та фінансові показники.

Серед основних причин змін – зростання мінімальної зарплати, підвищення цін на електроенергію, податкове навантаження, а також дорожчання пального, матеріалів і комплектуючих.

Згідно з ухвалою, кубометр водопостачання коштуватиме 55,74 грн, а послуги водовідведення – 38,28 грн з ПДВ. Нові ставки застосовуватимуться до всіх категорій споживачів.

Виконавчий комітет також затвердив оновлені тарифи на вивезення сміття. Попередні ціни діяли з 2024 року й базувалися на показниках попереднього періоду. Середнє підвищення складе близько 17%, при цьому частина мешканців зможе скористатися субсидіями або пільгами.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області у Каневі пояснюють зміною економічних умов та необхідністю забезпечити стабільну роботу міських сервісів.

Крім того, у Черкаській області також дорожчає проїзд.

Місцева влада та транспортні компанії заохочують користуватися електронними квитками. Водночас черкащани скаржаться на нестабільну роботу валідаторів. Керівниця черкаського регіону компанії «Smart-ticket tehnology» Єлизавета Ковтун зазначає, що основна причина проблем — повідомлення про «чорний список» карток.

