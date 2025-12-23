Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области отражает экономические реалии.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области вступит в силу с 1 января 2026 г. в Каневе, сообщает Politeka.

Решение было принято 16 декабря на заседании исполнительного комитета городского совета .

Как отметил руководитель профильного отдела Дмитрий Балан, предприятия Управления ВКГ и ЖЭК подали расчеты для приведения тарифов к экономически обоснованному уровню. Предварительно документы оценивала специальная комиссия, анализирующая расходы и финансовые показатели.

Среди основных причин изменений – рост минимальной зарплаты, повышение цен на электроэнергию, налоговую нагрузку, а также удорожание горючего, материалов и комплектующих.

Согласно постановлению кубометр водоснабжения будет стоить 55,74 грн, а услуги водоотвода – 38,28 грн по НДС. Новые ставки будут применяться ко всем категориям потребителей.

Исполнительный комитет утвердил обновленные тарифы на вывоз мусора. Предыдущие цены действовали с 2024 г. и базировались на показателях предыдущего периода. Среднее повышение составит около 17%, при этом часть жителей сможет воспользоваться субсидиями или льготами.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области в Каневе объясняют изменением экономических условий и необходимостью обеспечить стабильную работу городских сервисов.

Кроме того, в Черкасской области также дорожает проезд.

Местные власти и транспортные компании поощряют пользоваться электронными билетами. В то же время черкащане жалуются на нестабильную работу валидаторов. Руководитель черкасского региона компании «Smart-ticket tehnology» Елизавета Ковтун отмечает, что основная причина проблем — сообщение о «черном списке» карт.

