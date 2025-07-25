Есть ситуации, которые могут стать причиной отказа в назначении cубсидии для пенсионеров в Черкасской области.

Субсидии для пенсионеров в Черкасской области назначаются с учетом доходов домохозяйства, однако, важно знать все нюансы, сообщает Politeka.net.

В ПФУ раскрыли, как продажа земли может повлиять на назначение льготы.

Доходы, полученные в результате продажи земельного участка, могут стать причиной отказа в назначении cубсидии для пенсионеров в Черкасской области. В то же время, сам факт продажи имущества, в частности земли, не лишает человека права на государственную помощь — это подтверждают в Пенсионном фонде Украины.

Специалисты ПФУ разъясняют: при расчете права на субсидии для пенсионеров в Черкасской области важное значение имеет не сам факт заключения сделки купли-продажи, а момент получения прибыли. Если в результате продажи земельного участка человек или семья получили значительную сумму средств, этот доход учитывается при определении среднемесячного дохода домохозяйства. Именно на его основе принимается решение о назначении или отказе в оказании помощи.

Например: если в апреле 2024 года семья продала земельный участок и получила за него 80 тысяч гривен, этот доход будет учтен при расчете субсидии на отопительный сезон 2024-2025 годов. Почему? Потому что при подаче заявки на помощь в октябре (т.е. в начале отопительного периода) учитываются совокупные доходы за первый и второй кварталы текущего года – в данном случае с января по июнь. Апрельский доход, соответственно, будет учтен в полном объеме.

Однако если заявление на получение субсидии подается в другой период, например в июле 2025 года, то для расчетов уже принимаются во внимание другие кварталы: в данном случае четвертый квартал 2024-го и первый квартал 2025 года. Следовательно, апрельский доход уже не фигурирует в расчете, и может не повлиять на решение о предоставлении помощи.

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