Ситуація на продовольчому ринку загострюється, адже дефіцит продуктів у Черкасах зачепив і фрукти, зокрема яблука, повідомляє Politeka.

Їхня ціна шокує — середня вартість уже досягла 85,20 гривень за кілограм, що більше ніж утричі перевищує торішній показник у 28,11 грн. Така динаміка викликає занепокоєння у фахівців та споживачів.

За даними проєкту EastFruit Weekly Ukraine, вітчизняних яблук майже не залишилося. На полицях переважає імпорт — здебільшого з Польщі. Це стало наслідком різкого скорочення площ під плодовими насадженнями та старінням багатьох садів. Аграрний експерт Іван Томич наголошує: ситуація стає критичною, оскільки оновлення галузі відбувається повільно, і запаси торішнього врожаю вже вичерпано.

У такому контексті банани стають не просто альтернативою, а дешевшим вибором. Наразі їх вартість складає 74,15 грн за кілограм, тоді як рік тому була на рівні 64,03. Тобто екзотичний продукт став доступнішим за локальний, до якого традиційно звикли українські родини.

Цінові коливання пояснюються не лише кліматичними чи економічними чинниками, а й порушенням ланцюгів постачання та відсутністю стратегічного планування з боку фермерів. Через це очікувати на швидке зниження вартості не доводиться. Навпаки, якщо тенденція не зміниться, яблука ризикують стати преміальним товаром, недоступним для значної частини населення. Саме тому людям варто чекати на дефіцит продуктів у Черкасах.

У поточній ситуації споживачам доведеться шукати нові альтернативи або змиритися з обмеженим вибором. Експерти рекомендують звернути увагу на сезонні культури місцевого виробництва, які мають шанс утримати доступну ціну.

Джерело: Hromadske

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