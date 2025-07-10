Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть бути недоотримані, проте у частини українців є можливість їх забрати, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ пояснили, хто має право на виплату недоотриманої допомоги та які документи знадобляться у 2025 році.

Недоотримана субсидія для пенсіонерів у Дніпропетровській області — це частина грошової допомоги, призначеної державою для оплати житлово-комунальних послуг, яка з певних причин не була виплачена або використана. Однією з найпоширеніших причин є смерть отримувача допомоги.

У такому випадку право на отримання цих коштів має інший член домогосподарства, який входив до складу сім’ї на момент призначення виплати. Це визначено пунктом 3 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року.

Важливо: субсидія для пенсіонерів у Дніпропетровській області не належить до спадкової маси, тому спадкоємці, які не були членами домогосподарства, не можуть претендувати на ці кошти. Отримати виплату має право лише особа, яка офіційно проживала разом з отримувачем субсидії та була врахована при її призначенні.

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Щоб отримати недоотримані кошти, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України не пізніше ніж через три місяці після смерті основного отримувача допомоги.

До заяви потрібно додати:

  • свідоцтво про смерть;
  • документ, що посвідчує особу заявника;
  • банківські реквізити для зарахування коштів.

Таким чином, скористатися правом на отримання недоотриманих грошей може лише той, хто був офіційним членом домогосподарства на час її призначення.

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