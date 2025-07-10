Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть бути недоотримані, проте у частини українців є можливість їх забрати, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ пояснили, хто має право на виплату недоотриманої допомоги та які документи знадобляться у 2025 році.

Недоотримана субсидія для пенсіонерів у Дніпропетровській області — це частина грошової допомоги, призначеної державою для оплати житлово-комунальних послуг, яка з певних причин не була виплачена або використана. Однією з найпоширеніших причин є смерть отримувача допомоги.

У такому випадку право на отримання цих коштів має інший член домогосподарства, який входив до складу сім’ї на момент призначення виплати. Це визначено пунктом 3 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року.

Важливо: субсидія для пенсіонерів у Дніпропетровській області не належить до спадкової маси, тому спадкоємці, які не були членами домогосподарства, не можуть претендувати на ці кошти. Отримати виплату має право лише особа, яка офіційно проживала разом з отримувачем субсидії та була врахована при її призначенні.

Щоб отримати недоотримані кошти, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України не пізніше ніж через три місяці після смерті основного отримувача допомоги.

До заяви потрібно додати:

свідоцтво про смерть;

документ, що посвідчує особу заявника;

банківські реквізити для зарахування коштів.

Таким чином, скористатися правом на отримання недоотриманих грошей може лише той, хто був офіційним членом домогосподарства на час її призначення.

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