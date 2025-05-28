Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається людям поважного віку, якщо вони входять до списку важливих критеріїв

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі роздається благодійним фондом "Право на захист", проте важливо знати умови та критерії відбору, повідомляє Politeka.net.

Подробиці надали на офіційній сторінці фонду у Фейсбук.

Благодійний фонд «Право на захист» у партнерстві з UNHCR Ukraine — Агентством ООН у справах біженців — продовжує реалізацію програми грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпрі для оплати оренди житла у 2025 році. Проєкт охоплює також Київ та Київську, Полтавську, Кіровоградську і Запорізьку області.

Мета програми — підтримати внутрішньо переміщені родини після вимушеного переїзду та допомогти їм інтегруватися в нових громадах. У межах ініціативи передбачено компенсацію витрат на оренду житла протягом шести місяців.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається людям поважного віку, якщо вони внутрішньо переміщені особи та відповідають визначеним критеріям.

Обов’язковою умовою участі є наявність плану подальших дій, спрямованих на забезпечення власної спроможності сплачувати оренду в майбутньому. Це може бути офіційне працевлаштування, додатковий підробіток, відкриття власної справи або професійне навчання з метою підвищення доходів.

Щоб подати заявку, необхідно самостійно заповнити анкету за посиланням.

Зверніть увагу: заповнення анкети не гарантує автоматичної участі у програмі. Остаточне рішення ухвалюється після оцінки кандидатів. З усіх питань можна звертатися на гарячу лінію фонду за номером: 0 800 750 104.

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