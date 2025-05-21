Місцеві мешканці вже не дивуються, коли бачать цінники після подорожчання хліба в Дніпрі, однак експерти кажуть, що це ще не кінець.

Подорожчання хліба в Дніпрі стає болючою темою для багатьох містян, повідомляє Politeka.

Подорожчання хліба в Дніпрі не просто триває, а, схоже, ще й не збирається зупинятися. Експерти вже попереджають, що до кінця 2025 року ціни можуть зростати майже щомісяця. І причина зовсім не в апетитах виробників.

Як зазначає аграрний експерт Денис Марчук, ситуація значно глибша і серйозніша, ніж здається на перший погляд. Супермаркети, як от АТБ, уже оновили цінники. Наприклад, тостовий буханець коштує майже 10 гривень за 100 г. Цільнозерновий підбирається до позначки в 12 грн, а німецький — майже 18.

Бездріжджовий із висівками вже понад 40 грн, а за 200 грамів житніх хлібців треба віддати понад 100 гривеню. І це не якісь преміальні позиції, а звичайний асортимент для щоденного столу. Причин подорожчання хліба в Дніпрі кілька.

Одна з основних - різке зростання собівартості виробництва. Заводам усе важче закуповувати комплектуючі, логістика виросла в ціні, а саме виробництво стало затратнішим. Також велику роль відіграє нестача кадрів.

Через мобілізацію зменшилась кількість кваліфікованих працівників, а це змушує виробників вкладатися в автоматизацію та технічне переоснащення. Інфляція, звісно, лише підливає олії у вогонь. Якщо наприкінці минулого року вона сягала 12%, то нині перевищила вже 13%.

Для багатьох родин це означає, що доведеться коригувати свій раціон і витрати. А також шукати акції та ретельно порівнювати цінники в різних мережах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі: яких змін чекати у платіжках.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: які види зросли в ціні найбільше.

Як повідомляла Politeka, Робота у Дніпрі: де готові платити від 40 тисяч гривень.