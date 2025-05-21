Местные жители уже не удивляются, когда видят ценники после подорожания хлеба в Днепре, однако эксперты говорят, что это еще не конец.

Подорожание хлеба в Днепре становится болезненной темой для многих горожан, сообщает Politeka.

Подорожание хлеба в Днепре не просто продолжается, а, похоже, еще не собирается останавливаться. Эксперты уже предупреждают, что к концу 2025 г. цены могут расти почти ежемесячно. И причина совсем не в аппетитах производителей.

Как отмечает аграрный эксперт Денис Марчук, ситуация значительно глубже и серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Супермаркеты, как АТБ, уже обновили ценники. Например, тостовая буханка стоит почти 10 гривен за 100 г. Цельнозерновой подбирается к отметке 12 грн, а немецкий — почти 18 грн.

Бездрожжевой с отрубями уже более 40 грн, а за 200 граммов ржаных хлебцев нужно отдать более 100 гривен. И это не какие-нибудь премиальные позиции, а обычный ассортимент для ежедневного стола. Причин подорожания хлеба в Днепре несколько.

Одна из основных – резкий рост себестоимости производства. Заводам все труднее закупать комплектующие, логистика выросла в цене, а само производство стало более затратным. Также большую роль играет нехватка кадров.

Из-за мобилизации уменьшилось количество квалифицированных работников, что заставляет производителей вкладываться в автоматизацию и техническое переоснащение. Инфляция, естественно, только подливает масла в огонь. Если в конце прошлого года она достигала 12%, то сейчас уже превысила 13%.

Для многих семей это означает, что придется корректировать свой рацион и расходы. А также искать акции и тщательно сравнивать ценники в разных сетях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре: каких изменений ждать в платежках.

Также Politeka писала, подорожание хлеба в Днепре: какие виды выросли в цене больше всего.

Как сообщала Politeka, работа в Днепре: где готовы платить от 40 тысяч гривен.