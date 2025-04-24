Місцеві все більше турбуються про ймовірне підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі, адже це неодмінно позначиться на бюджеті.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі офіційно не заплановане, однак це не означає, що всі містяни отримають однакові суми у платіжках, повідомляє Politeka.

Для частини жителів травень може виявитися дещо несподіваним. Уряд заявив, що загальне підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі поки відкладається.

Проте в платіжках деяких містян з’явиться нова платіжка. Йдеться про технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Її ввели для жителів багатоквартирних будинків. Розрахунок вартості відбуватиметься індивідуально для кожного будинку. Усе залежатиме від таких чинників, як довжина труб, кількість з’єднань, наявність кранів та інші технічні особливості.

Що стосується газу, ситуація стабільна. Місцеві мешканці й надалі сплачуватимуть фіксовану ціну. Зараз це 7 гривень 96 копійок за один кубометр. У межах річного контракту підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі не передбачається, принаймні до осені.

Вартість електроенергії також залишаються на тому ж рівні. У травні мешканці платитимуть 4 гривні 32 копійки за одну кіловат-годину. Водночас для тих, у кого встановлені двозонні лічильники, збережеться можливість економити. У нічний час електроенергія обходитиметься вдвічі дешевше.

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