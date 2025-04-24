Местные все больше беспокоятся о вероятном повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепре, ведь это обязательно скажется на бюджете.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре официально не запланировано, однако это не означает, что все горожане получат равные суммы в платежках, сообщает Politeka.

Для части обитателей май может оказаться несколько внезапным. Правительство заявило, что общее повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре пока откладывается.

Однако в платежках некоторых горожан появится новая платежка. Речь идет о техническом обслуживании внутридомовых газовых сетей. Ее ввели для жителей многоквартирных домов. Расчет стоимости будет производиться индивидуально для каждого дома. Все зависит от таких факторов, как длина труб, количество соединений, наличие кранов и другие технические особенности.

Что касается газа, ситуация стабильная. Местные жители и дальше будут платить фиксированную цену. Сейчас это 7 гривен 96 копеек за кубометр. В рамках годового контракта повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре не предполагается, по крайней мере, до осени.

Стоимость электроэнергии также остается на том же уровне. В мае жители будут платить 4 гривны 32 копейки за один киловатт-час. В то же время, для тех, у кого установлены двухзонные счетчики, сохранится возможность экономить. В ночное время электроэнергия будет обходиться вдвое дешевле.

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