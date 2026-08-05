Після подорожчання продуктів у Харківській області різниця у вартості однакових товарів у різних магазинах може бути досить суттєвою.

Подорожчання продуктів у Харківській області триває, що підтверджують оновлені дані моніторингу вартості продовольчих товарів повідомляє Politeka.net.

На початку серпня найбільш відчутно зросли ціни на окремі молочні продукти, овочі та м’ясо.

Найпомітніше подорожчало вершкове масло. Упаковка масла «Селянське» жирністю 72,5% вагою 200 грамів зараз у середньому коштує 126,33 гривні, що на 7,24 гривні більше, ніж місяць тому. У різних торговельних мережах ціна коливається від 122 до 133 гривень.

Зміни торкнулися й овочевої продукції. Кілограм синьої цибулі нині продається в середньому за 77,52 гривні, що на 5,02 гривні дорожче порівняно з початком липня. Залежно від магазину її можна придбати за ціною від 74,99 до 82,16 гривні.

Також дещо підвищилася вартість свинячих ребер. Середня ціна становить 231,47 гривні за кілограм, що на 1,83 гривні більше, ніж місяць тому. У торговельних мережах цей товар продають у межах від 215,90 до 239,50 гривні за кілограм.

Експерти зазначають, що ціни на продукти змінюються нерівномірно. Найшвидше дорожчають окремі молочні товари та овочі, тоді як м’ясна продукція демонструє більш стриману динаміку.

На подорожчання продуктів у Харківській області впливають сезонні чинники, витрати на логістику, виробничі витрати, обсяги пропозиції та цінова політика торговельних мереж. Саме тому різниця у вартості однакових товарів у різних магазинах може бути досить суттєвою.

Фахівці радять покупцям порівнювати пропозиції різних супермаркетів перед покупкою, адже це допомагає знайти вигідніші ціни та ефективніше планувати сімейний бюджет.

Джерело: Мінфін

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