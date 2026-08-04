Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області продовжує надходити завдяки благодійним програмам фонду «Карітас Полтава», який підтримує внутрішньо переміщених осіб та інші соціально вразливі категорії населення, пише Politeka.net.

Насамперед увагу приділяють переселенцям, які нещодавно прибули до громад регіону. Для них передбачено видачу продуктових і гігієнічних наборів, що допомагають забезпечити найнеобхідніші побутові потреби та полегшують адаптацію після переїзду.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області розширюється завдяки новим соціальним ініціативам. Однією з них став проєкт «Майстерня консервації – Смак дитинства», покликаний створити додатковий запас харчових продуктів для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У межах цієї ініціативи волонтери збирають сезонні овочі, фрукти та ягоди, з яких готують домашню консервацію, джеми, соуси й іншу продукцію тривалого зберігання. Частину виготовлених запасів використовуватимуть для приготування гарячих обідів, що передаватимуть нужденним.

Організатори наголошують, що до проєкту можуть долучитися всі охочі. Благодійний фонд приймає як урожай, так і грошові внески, які спрямовують на закупівлю банок, кришок, спецій, пакувальних матеріалів та інших необхідних ресурсів.

За словами представників організації, кожен внесок допомагає збільшити кількість продуктових наборів і забезпечити підтримкою більше родин. Такі ініціативи дозволяють оперативніше реагувати на потреби громад та ефективніше використовувати надану допомогу.

Детальну інформацію про умови отримання підтримки, перелік необхідних документів або можливості долучитися до благодійної діяльності можна дізнатися безпосередньо у представників фонду «Карітас Полтава».

Джерело: Карітас

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